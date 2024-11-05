Лавров заявил, что у РФ и США особая ответственность за судьбы мира
Москва, 5 ноября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Именно на России и США как на крупнейших мировых ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы всего мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«На наших двух странах как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы мира. Это предопределяет необходимость дипломатических контактов и функционирования посольств в Москве и Вашингтоне», — сказал он агентству «РИА Новости».
Лавров добавил, что новый посол РФ в Вашингтоне будет назначен своевременно, а процедуры, необходимые для его назначения, уже начаты.
Как передавало ИА Регнум, в октябре президент России Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от поста посла России в США. Дипмиссию в Вашингтоне Антонов возглавлял с 2017 года.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что новый посол России в США будет назначен своевременно. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что кандидатура нового главы дипмиссии обсуждается и он будет назначен после выполнения необходимых формальных процедур.