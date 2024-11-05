Москва, 5 ноября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Именно на России и США как на крупнейших мировых ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы всего мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Михаил Терещенко/ТАСС

«На наших двух странах как крупнейших ядерных державах лежит особая ответственность за судьбы мира. Это предопределяет необходимость дипломатических контактов и функционирования посольств в Москве и Вашингтоне», — сказал он агентству «РИА Новости».

Лавров добавил, что новый посол РФ в Вашингтоне будет назначен своевременно, а процедуры, необходимые для его назначения, уже начаты.

Как передавало ИА Регнум, в октябре президент России Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от поста посла России в США. Дипмиссию в Вашингтоне Антонов возглавлял с 2017 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что новый посол России в США будет назначен своевременно. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что кандидатура нового главы дипмиссии обсуждается и он будет назначен после выполнения необходимых формальных процедур.