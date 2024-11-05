Москва, 5 ноября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Российские бойцы отразили шесть контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в направлении населённых пунктов Дарьино, Нижний Клин и Новоивановка в Курской области. Об этом 5 ноября проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин и Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населённых пунктов Леонидово и Плёхово», — сообщили в Минобороны.

На указанных направлениях украинские подразделения потеряли до 40 человек убитыми и ранеными. Также в оборонном ведомстве сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли в боях в приграничных районах Курской области свыше 200 военных, ещё два бойца сдались в российский плен.

Кроме того, российские военные уничтожили боевую машину пехоты, четыре боевых бронированных машины, а также два миномёта и один автомобиль противника.

Как передавало ИА Регнум, за всё время ведения боевых действий в Курской области потери ВСУ превысили 29,8 тыс. человек. Также противник лишился 184 танков, 107 боевых машин пехоты, 107 бронетранспортёров, 1082 боевых бронированных машин, 809 автомобилей, 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня.