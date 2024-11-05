Москва, 5 ноября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Украинские войска намеревались захватить Запорожскую АЭС после того, как потерпели неудачу с Курской атомной станцией, заявил 5 ноября на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Военное ведомство располагает сведениями, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) по-прежнему стремятся к силовому захвату российских объектов ядерной энергетики. На это указывают планы украинской операции «Короткое замыкание», предполагавшие применение реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ударных беспилотников, пояснил он.

«Не добившись успеха в отношении Курской АЭС, противник вернулся к попыткам взять под свой контроль Запорожскую электростанцию», — сказал Кириллов.

Генерал подчеркнул, что российские военные сработали на упреждение, сорвав план захвата ЗАЭС. В 2022 году, напомнил он, украинский спецназ и иностранные наёмники пытались форсировать Каховское водохранилище, чтобы создать плацдарм для захвата станции.

В захвате Курской АЭС должны были участвовать 20 тыс. бойцов ВСУ с привлечением 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии и пяти реактивных систем залпового огня (РСЗО). Атомная станция была одной из приоритетных целей вторжения в Курскую область, подчеркнул Кириллов.

Как сообщало ИА Регнум, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил 7 октября, что план киевского режима при нападении на Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС. Он добавил, что если бы ВСУ это удалось, то Европу бы ждала экологическая и гуманитарная катастрофа, сравнимая с Чернобыльской.

Британский эксперт Александр Меркурис предположил, что Украина планировала захватить Курскую АЭС из-за критического положения на фронте. По его словам, это бы внесло «кардинальный сдвиг» в ходе боевых действий и оправдало усилия, однако авантюра киевского режима не сработала и обернулась для ВСУ очень большими потерями.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что Украина «могла бы захватить» Курскую АЭС, но не захотела этого делать.