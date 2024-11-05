Москва, 5 ноября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Роль и авторитет объединения БРИКС в мире продолжает укрепляться, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот.

ИА Регнум

Он добавил, что именно на Россию была возложена серьёзная задача по обеспечению плавной интеграции новых членов в объединение, с чем страна сумела справиться, ведь новые участники влились «быстро и органично».

«На нас была возложена серьёзная задача — обеспечить плавную и максимально полную интеграцию новых участников БРИКС, которые присоединились к объединению в начале этого года. Надо отметить, что они быстро и органично влились», — сообщил президент.

Путин уточнил, что новые члены БРИКС принимали заинтересованное участие в форумах, выдвигали полезные и перспективные идеи и инициативы.

Как передавало ИА Регнум, XVI саммит БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Путин, подводя итоги встречи, назвал саммит кульминацией российского председательства в объединении. Глава государства также подчеркнул, что саммит показал свою открытость для всех, кто разделяет ценности БРИКС.

Как подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, идея такого рода сообществ, как БРИКС, очень перспективна, поскольку многополярный мир гораздо устойчивее однополярного и предполагает соединение разных полюсов.