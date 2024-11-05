Москва, 5 ноября, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Курс Запада на эскалацию и затягивание конфликта на Украине глубоко ошибочен, заявил 5 ноября президент Владимир Путин.

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Попытки западных стран нанести таким образом России «стратегическое поражение» иллюзорны, сказал глава государства на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в РФ.

Такие расчёты могут строить только те, кто не знает истории России и не понимает силу её единства, подчеркнул Путин.

«Взятый рядом западных государств по сути враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея в виду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочный. Такие иллюзорные расчёты могут строить только те, кто не знает и не хочет знать историю России, не принимает во внимание единство, силу духа и сплочённость российского народа», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, в октябре Путин отмечал, что Запад начинает трезво оценивать ситуацию вокруг Украины и его риторика в адрес России меняется, хотя конфронтация не становится менее острой. Совсем недавно на Западе заявляли, что нужно добиться стратегического поражения России, теперь это уже не произносится, сказал президент.

Убеждения Запада о необходимости нанести стратегическое поражение России на поле боя являются большой ошибкой, отмечал Путин в июне. Для России стратегическое поражение на поле боя означало бы прекращение государственности и конец тысячелетней истории страны и потому Вооружённые силы РФ готовы ко всем вариантам развития ситуации, подчеркнул глава государства.