Путин указал на смену риторики Запада по ситуации на Украине
Путин заявил, что Запад изменил риторику, но градус конфронтации не снижает
Москва, 25 октября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Запад начинает трезво оценивать ситуацию вокруг Украины, его риторика в адрес России меняется, хотя конфронтация не становится менее острой. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Совсем недавно на Западе заявляли, что нужно добиться стратегического поражения России, напомнил он.
«Сегодня, правда, уже риторика изменилась, мы это видим, и, как я уже сказал, за это можно их только похвалить — за то, что они начинают соображать и реально оценивать обстановку», — отметил российский лидер.
Вместе с тем, добавил он, градус конфронтации с Россией в целом остаётся по-прежнему высоким, Киев продолжает получать западное оружие, констатировал Путин.
Как сообщало ИА Регнум, 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что российские силы уверенно действуют в зоне проведения специальной военной операции и продвигаются вперёд. В частности, ВС РФ активно работают в Курской области, часть вторгшихся на российскую территорию украинских подразделений — примерно 2 тыс. военных — блокированы и окружены. ВСУ пытаются прорвать окружение, российские военные приступили к ликвидации этой группировки.
Путин также отметил, что атака ВСУ на Курскую область была попыткой киевского режима вмешаться в выборы президента США. Киев пытался показать Вашингтону, что американские вложения в Украину не были напрасными, сказал глава государства.