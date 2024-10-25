Москва, 25 октября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Запад начинает трезво оценивать ситуацию вокруг Украины, его риторика в адрес России меняется, хотя конфронтация не становится менее острой. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Щербак/ТАСС Владимир Путин

Совсем недавно на Западе заявляли, что нужно добиться стратегического поражения России, напомнил он.

«Сегодня, правда, уже риторика изменилась, мы это видим, и, как я уже сказал, за это можно их только похвалить — за то, что они начинают соображать и реально оценивать обстановку», — отметил российский лидер.

Вместе с тем, добавил он, градус конфронтации с Россией в целом остаётся по-прежнему высоким, Киев продолжает получать западное оружие, констатировал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Путин заявил, что российские силы уверенно действуют в зоне проведения специальной военной операции и продвигаются вперёд. В частности, ВС РФ активно работают в Курской области, часть вторгшихся на российскую территорию украинских подразделений — примерно 2 тыс. военных — блокированы и окружены. ВСУ пытаются прорвать окружение, российские военные приступили к ликвидации этой группировки.

Путин также отметил, что атака ВСУ на Курскую область была попыткой киевского режима вмешаться в выборы президента США. Киев пытался показать Вашингтону, что американские вложения в Украину не были напрасными, сказал глава государства.