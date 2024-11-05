Москва, 5 ноября, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Украина рассматривается как ключевой элемент развязанной против России гибридной войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Михаил Терещенко/ТАСС Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Антироссийская и русофобская направленность политики США основана на внутриполитическом консенсусе и имеет двухпартийную природу. Украина рассматривается как ключевой элемент развязанной против России гибридной войны», — ответил он агентству «РИА Новости» на вопрос о будущем отношений России и Украины в связи с грядущими выборами в США.

Лавров уточнил, что не стоит серьёзно относиться к заявлениям кандидатов в президенты по поводу украинского конфликта, ведь они делаются «в пылу предвыборной полемики».

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября глава МИД РФ отметил, что Россия не закрывается от диалога с западными странами, однако будет исходить из своих национальных интересов.

Англосаксы надеются, что киевский режим одержит победу над Россией, но вместе с тем готовят континентальную Европу к возможному «горячему» конфликту с Москвой, сказал также Лавров. Он выразил сожаление, что правящие элиты многих европейских стран не видят для себя будущего в многополярном мире и поэтому ищут спасения «у заокеанского гегемона».