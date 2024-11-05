Лавров рассказал, когда будет назначен новый посол России в США
Россия начала необходимые процедуры для назначения нового посла в США
Москва, 5 ноября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Если власти США сохранят готовность не рвать контакты с Россией, новый посол РФ в Вашингтоне будет назначен своевременно, заявил 5 ноября глава МИД России Сергей Лавров.
Внутренние процедуры, необходимые для назначения нового посла, уже начаты, сказал Лавров в интервью «РИА Новости».
«Невзирая на глубокий кризис в отношениях, рвать их в Вашингтоне всё-таки не готовы. Если этот подход сохранится, новый посол России в Соединённых Штатах будет назначен своевременно. Необходимые внутренние процедуры начаты», — сказал министр.
Также Лавров заявил, что антироссийская направленность политики США основана на внутриполитическом консенсусе в этой стране, а относиться всерьёз к тому, что в пылу предвыборной полемики говорят кандидаты в президенты США, не стоит.
Как передавало ИА Регнум, в октябре президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от поста посла России в США. Дипмиссию в Вашингтоне Антонов возглавлял с 2017 года.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что новый посол России в США будет назначен своевременно. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что кандидатура нового главы дипмиссии обсуждается и он будет назначен после выполнения необходимых формальных процедур.