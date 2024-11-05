Москва, 5 ноября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Если власти США сохранят готовность не рвать контакты с Россией, новый посол РФ в Вашингтоне будет назначен своевременно, заявил 5 ноября глава МИД России Сергей Лавров.

SHAWN THEW/EPA/ТАСС Посольство России в Вашингтоне

Внутренние процедуры, необходимые для назначения нового посла, уже начаты, сказал Лавров в интервью «РИА Новости».

«Невзирая на глубокий кризис в отношениях, рвать их в Вашингтоне всё-таки не готовы. Если этот подход сохранится, новый посол России в Соединённых Штатах будет назначен своевременно. Необходимые внутренние процедуры начаты», — сказал министр.

Также Лавров заявил, что антироссийская направленность политики США основана на внутриполитическом консенсусе в этой стране, а относиться всерьёз к тому, что в пылу предвыборной полемики говорят кандидаты в президенты США, не стоит.

Как передавало ИА Регнум, в октябре президент Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от поста посла России в США. Дипмиссию в Вашингтоне Антонов возглавлял с 2017 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что новый посол России в США будет назначен своевременно. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что кандидатура нового главы дипмиссии обсуждается и он будет назначен после выполнения необходимых формальных процедур.