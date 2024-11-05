Красногорск, 5 ноября, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Причиной гибели бывшего заместителя губернатора Тульской области Станислава Шеденкова стал непотушенный камин, сообщила 5 ноября пресс-служба управления Следственного комитета по Московской области.

Официальный сайт муниципального образования г. Новомосковск

По факту гибели Шеденкова возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

«По предварительным данным, ночью 3 ноября 2024 года мужчина, находясь в частном домовладении, расположенном в СНТ «Лесные Поляны — 2», зажёг камин и отправился спать. В этот момент произошло возгорание. После ликвидации пожара сотрудники экстренных служб обнаружили его тело», — сказано в сообщении.

Следователи и криминалисты осмотрели места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинскую и пожарно-техническую, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, о гибели 73-летнего экс-заместителя губернатора Тульской области стало известно ранее 5 ноября. По данным СМИ, у Шеденкова в гостях была знакомая, она успела спастись.

Шеденков ранее руководил администрацией города Новомосковска и Новомосковского района Тульской области. В 1996 году он был назначен заместителем губернатора региона.

Позже Шеденков работал в Москве, в частности, возглавлял управу района Капотня и был заместителем префекта Юго-Восточного округа. С 2006 года он руководил рабочей группой по ликвидации общежитий на территории Юго-Восточного административного округа столицы.