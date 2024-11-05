Пушкино, Московская область, 5 ноября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков погиб во время пожара в одном из подмосковных садовых товариществ. Об этом сообщает 5 ноября MK.RU.

Официальный сайт муниципального образования г. Новомосковск

Трагедия случилась накануне в Пушкинском городском округе. По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с огнём — 73-летний Шеденков топил на даче камин.

В гостях у него находилась знакомая, она успела спастись.

Шеденков руководил администрацией города Новомосковска и Новомосковского района Тульской области, а в 1996 году был назначен заместителем губернатора региона. Позже он работал в Москве, в частности, возглавлял управу района Капотня и был заместителем префекта Юго-Восточного округа. С 2006 года, как сообщало ИА Регнум, Шеденков руководил рабочей группой по ликвидации общежитий на территории ЮВАО столицы.