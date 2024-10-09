Салехард, 9 октября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Начальника управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яну Калюжину задержали правоохранительные органы по подозрению в получении взятки в виде элитного автомобиля Porsche Cayenne стоимостью 10 млн рублей. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

nalog. gov.ru Яна Калюжина

«Она задержана у себя дома для проведения следственных действий. Калюжина подозревается в получении взятки в особо крупном размере в виде машины Porsche Cayenne стоимостью более 10 млн рублей», — отметили следователи.

По версии следствия, за эту взятку Калюжина могла закрыть глаза на нарушение налогового законодательства со стороны местной нефтегазовой компании. Уточняется, что, по предварительным данным, сумма недоимки составила более 50 млн рублей. В её доме и на рабочем месте провели обыск.

Как передавало ИА Регнум, в связи с подозрением Калюжиной в коррупции, в офисах налоговой службы ЯНАО в Салехарде и Новом Уренгое прошли обыски.

Ранее в 24 эпизодах получения взяток обвинили бывшего заместителя начальника налоговой инспекции № 9 города Москвы Евгения Цоя, занимавшего пост с 2014 по 2021 годы. Цоя обвинили в совершении 15 преступлений, предусмотренных статьёй о получении взятки группой лиц, а также девяти преступлений по статье о получении взятки группой лиц и в крупном размере.

В 2023 году в Москве сотрудники ФСБ задержали двух прокуроров по подозрению в получении взятки в размере одного миллиона долларов.