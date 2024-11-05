Дублин, 5 ноября, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Увеличение размеров кладбищ на Украине сопровождается заражением водных объектов по всей стране, сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

Global look Presa/Kay Nietfeld/dpa

По его информации, подобная ситуация наблюдается по меньшей мере в 16 украинских областях.

«Вследствие роста размеров кладбищ на Украине загрязнены водоемы в 16 регионах», — написал Боуз 4 ноября на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Журналист утверждает, что в стране общая площадь территорий под захоронения увеличилась в 12 раз. Он пояснил, что вещества, которые образуются при разложении погребённых тел, попадают в грунтовые воды.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября газета The Washington Post (WP) опубликовала статью с видеозаписью, на которой было показано кладбище в Харькове. Материал продемонстрировал масштабы потерь, которые несут ВСУ.

3 ноября украинские СМИ опубликовали кадры огромного кладбища, которое появилось за год под Краматорском (ДНР), оккупированным Вооружёнными силами Украины. На видеозаписи показано большое поле со множеством свежих захоронений. На некоторых из них установлены флаги Украины.