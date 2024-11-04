Киев, 4 ноября, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Под Краматорском в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики (ДНР) за год образовалось очередное поле с захоронениями украинских военных. Об этом 3 ноября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«Под Краматорском появилось ещё одно поле военных захоронений за этот год», — говорится в публикации издания.

Вместе с этим фотограф украинского издания «Телеграф» Ян Доброносов опубликовал видеокадры с кладбища, на которых видно большое поле с могилами, над некоторыми из которых развеваются украинские флаги.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября военкор Руслан Татаринов сообщил, что потери ВСУ с начала конфликта на 1 ноября, только по данным официальных некрологов, составили 524 тыс. бойцов. При этом Татаринов считает эти данные заниженными. По его оценке, число погибших украинских военных превысило 600 тыс. В Днепропетровске только на двух кладбищах похоронили 17 тыс. военных, в Харьковской области на четырёх кладбищах — 26 тыс., отмечал он.

16 октября в Киеве толпа родственников украинских бойцов, числящихся пропавшими без вести, вышла на акцию протеста. Они заявляли о дефиците вооружения в ВСУ, а также о плохой подготовке новобранцев.

8 октября председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что подконтрольный киевскому режиму город Запорожье постепенно превращается в территорию кладбищ для украинских военных. Согласно открытой информации украинской стороны, отмечал Рогов, на территориях Запорожья похоронены свыше 16 тыс. украинских бойцов.