Газа, Палестина, 5 ноября, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Как минимум 37 человек погибли за прошедшие сутки в результате ударов ВВС Израиля по сектору Газа. Об этом 5 ноября сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в минздраве сектора Газа.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

По данным минздрава, всего за сутки жертвами ударов Израиля по Газе стали 37 человек, из них 25 палестинцев погибли на севере анклава. данные по количеству раненых не приводятся.

Кроме того, сообщается, что власти Израиля в этот же день уведомили ООН об официальном разрыве отношений с ближневосточным агентством по делам палестинских беженцев БАПОР (UNRWA).

Всего начиная с 7 октября 2023 года число жертв эскалации конфликта в секторе Газа достигло уже в общей сложности 43,4 тыс. палестинцев, ещё 102,3 тыс. пострадали.

Ранее ИА Регнум сообщало, что не менее 182 журналистов погибли во время боевых действий, которые продолжаются в секторе Газа, некоторые из них были убиты вместе со всеми своими семьями.

2 ноября главы 15 агентств ООН и гуманитарных организаций подписали совместное заявление, в котором сочли ситуацию на севере сектора Газа близкой к апокалиптической. Отмечалось, что это произошло на фоне гуманитарной катастрофы и продолжающейся военной операции Израиля.