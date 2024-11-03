Доха, 3 ноября, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Не менее 182 журналистов погибли во время боевых действий, которые продолжаются в секторе Газа. Об этом 3 ноября сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Ahmed Zakot/Global Look Press

Отмечается, что освещение происходящих в Газе боевых действий наносит значительный физический и психологический ущерб представителям СМИ, для которых там сохраняется крайне сложная и опасная ситуация.

«Речь идёт о 182 журналистах, которые были убиты в ходе этого геноцида, некоторые из них были убиты вместе со всеми своими семьями», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября главы 15 агентств ООН и гуманитарных организаций подписали совместное заявление, в котором сочли ситуацию на севере сектора Газа близкой к апокалиптической. Отмечалось, что это произошло на фоне гуманитарной катастрофы и продолжающейся военной операции Израиля.

В результате действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 31 октября погибли не менее 95 человек. В течение суток израильские военные атаковали район лагеря беженцев Нусейрат в центральной части палестинского анклава.