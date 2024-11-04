Краснодар, 4 ноября, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Бывший мэр Краснодара, ветеран специальной военной операции, участник программы «Время героев» Евгений Первышов, назначенный президентом России Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области, планирует прибыть в вверенный ему регион в среду, 6 ноября. Об этом Первышов заявил в беседе с ТАСС.

ИА Регнум Евгений Первышов

«В ближайшее время [приеду в Тамбовскую область]. Думаю, что это произойдёт буквально через день», — пояснил он.

Врио главы Тамбовской области добавил, что 5 ноября посвятит сборам.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября Владимир Путин провёл встречу с Евгением Первышовым и предложил ему занять пост главы Тамбовской области. Выпускник «Времени героев» ответил согласием и пообещал после ознакомления с ситуацией в регионе представить российскому лидеру свой план действий по его развитию. Позднее Путин подписал указ о назначении Первышова врио главы Тамбовской области.

Губернаторы Тамбовской и Ростовской областей Максим Егоров и Василий Голубев 4 ноября объявили, что уходят в отставку. Егоров проинформировал, что займётся выполнением задач на федеральном уровне, а Голубев заявил о переходе на другую работу.