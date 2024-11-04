Ростов-на-Дону, 4 ноября, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Информация о проводимых обысках у покинувшего пост губернатора Ростовской области Василия Голубева не соответствует действительности. Об этом журналистам 4 ноября сообщили в пресс-службе главы региона.

Donland.ru Василий Голубев

«Эта информация не соответствует действительности. Василий Юрьевич сегодня проводил торжественное мероприятие, посвящённое Дню народного единства, потом находился на рабочем месте, проводил совещания», — уточнила пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.

Ранее в соцсетях появились публикации о том, что к Голубеву пришли с обыском представители правоохранительных органов. Утверждалось, что, возможно, силовики изъяли документы.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о переходе на другую работу. В своём Telegram-канале он поблагодарил президента Владимира Путина и правительство России, жителей Ростовской области и своих коллег за поддержку. Голубев заверил, что поддержка и развитие Ростовской области будет оставаться его приоритетом и после смены места работы.

Указом президента России Владимира Путина от 4 ноября генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.