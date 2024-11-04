Ростов-на-Дону, 4 ноября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев 4 ноября сообщил, что уходит в отставку в связи с переходом на другую работу.

Алексей Майшев/РИА Новости Василий Голубев

В своём Telegram-канале Голубев поблагодарил президента Владимира Путина и правительство России, жителей Ростовской области и своих коллег за поддержку.

«Слаженные действия всей команды жителей Донского региона позволили нам вместе решить множество актуальных вопросов, реализовать большое число важных для области проектов, сделать Ростовскую область настоящим регионом-лидером», — написал Голубев.

Он добавил, что поддержка и развитие Ростовской области будет оставаться его приоритетом и после смены места работы.

Ранее 4 ноября губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что уходит в отставку в связи с переходом на другую должность на федеральном уровне.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая Дмитрий Азаров, возглавлявший Самарскую область с 2017 года, объявил об уходе в отставку с поста губернатора. Он поблагодарил Путина за оказанное доверие и за внимание к Самарской области. В этот же день президент в ходе встречи с Вячеславом Федорищевым, ранее работавшим в правительстве и РФ, а также в Тульской области, предложил ему возглавить Самарскую область.

4 июня Путин подписал указ об отставке Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай и назначении врио главы региона Андрея Турчака, ранее занимавшего пост секретаря генсовета «Единой России». Эту должность после отставки Турчака занял полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. В октябре новым полпредом на Урале был назначен участник программы «Время героев» Артём Жога.