Москва, 13 октября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Летевший из Москвы во Владикавказ самолёт «Уральских авиалиний» 12 октября вернулся обратно в аэропорт Домодедово, сделав пять кругов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«На борту сработала индикация неисправности одной из систем», — пояснили изданию Ura.ru представители авиаперевозчика.

Там отметили, что решение вернуться в Домодедово было принято из соображений обеспечения безопасности экипажа самолёта.

Отмечается, что посадка прошла благополучно.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября в международном московском аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолёт Boeing 737, вылетевший в Калининград. Причиной экстренного приземления стало срабатывание датчика неисправности шасси. Посадка прошла благополучно.

Днём 22 сентября самолёт Cessna-182 произвёл вынужденную посадку в Воскресенске Московской области. Предварительно, в полёте была выявлена неисправность электросистемы воздушного судна, в результате которой произошло задымление кабины.