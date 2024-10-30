Москва, 30 октября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Пассажирский борт Airbus A321, следовавший из Москвы в Анталью, успешно совершил посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика индикации давления. Об этом 30 октября сообщило новостное агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В соответствии с правилам обеспечения безопасности полетов командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета по причине срабатывания индикации давления в кабине. После посадки самолет самостоятельно зарулил на место стоянки», — сказано в материале.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в Предгорном районе на развилке выезда из Ессентуков в Ставропольском крае. По данным МЧС, в результате пострадали четыре человека. Всего на борту их было девять, в том числе восьмилетний ребёнок. Троих человек госпитализировали. Возможной причиной инцидента названа потеря мощности.

12 октября летевший из Москвы во Владикавказ самолёт «Уральских авиалиний» вернулся обратно в аэропорт Домодедово, сделав пять кругов. В авиакомпании объяснили, что на борту сработала индикация неисправности одной из систем. Решение вернуться в Домодедово было принято из соображений обеспечения безопасности экипажа самолёта.