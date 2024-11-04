Хельсинки, 4 ноября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Власти финской столицы Хельсинки подали иск в суд на российских владельцев спортивно-концертной арены Helsinki Hall для расторжения с ними договора аренды этого объекта, сообщили 4 ноября в мэрии города.

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Городская администрация связала планы разорвать контраст с тем, что ответчики не выплатили задолженность по аренде земли. Иск был подан ещё 30 октября в окружной суд Хельсинки.

На своём сайте мэрия напомнила, что компания из РФ, владеющая Helsinki Halli, задолжала за аренду около 212 тысяч евро (более 22,5 млн руб по текущему курсу).

Работа арены Helsinki Hall была приостановлена финскими властями в конце февраля 2022 года в связи с началом специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа газета Helsingin Sanomatам написала, что администрация Хельсинки начала переговоры по продаже Helsinki Hall. В публикации утверждалось, что арена принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, которые находятся под санкциями ЕС. Журналисты отмечали, что земля под зданием принадлежит администрации Хельсинки.

По решению ЕС, комплекс планировалось продать до 1 июля этого года, однако сделка не состоялась. 18 сентября появилась информация о том, что правительство Финляндии выделило €200 тыс. на конфискацию Helsinki Hall у российских владельцев. Денежные средства должны быть направлены в том числе и на разработку закона, который позволит Хельсинки обосновать отъём объекта.