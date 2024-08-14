Хельсинки, 15 августа, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Администрация Хельсинки уже начала переговоры по продаже спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall, которым владеют российские бизнесмены. Об этом написала газета Helsingin Sanomatам.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

По информации издания, арена Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями Евросоюза российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. При этом земля под зданием принадлежит городу.

Helsinki Hall не функционирует с начала 2022 года. Владельцам предложили комплекс продать. Был установлен срок, и 30 июня он истёк.

По сведениям газеты, мэрия уже ведёт переговоры о продаже из-за санкций неплатежеспособного комплекса.

Как сообщало ИА Регнум, власти Финляндии решили рассмотреть возможность экспроприации, изъятия, недвижимости россиян, заявил премьер-министр Петтери Орпо. Он добавил, что в стране провели полную картографию владений россиян.

В этой связи власти намерены разработать меры, позволяющего государству вмешиваться в сделки с недвижимостью до их заключения.