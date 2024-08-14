Хельсинки намерены продать арену, принадлежащую российским бизнесменам
Хельсинки ведёт переговоры о продаже принадлежащей россиянам Helsinki Hall
Хельсинки, 15 августа, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Администрация Хельсинки уже начала переговоры по продаже спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall, которым владеют российские бизнесмены. Об этом написала газета Helsingin Sanomatам.
По информации издания, арена Helsinki Hall принадлежит находящимся под санкциями Евросоюза российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. При этом земля под зданием принадлежит городу.
Helsinki Hall не функционирует с начала 2022 года. Владельцам предложили комплекс продать. Был установлен срок, и 30 июня он истёк.
По сведениям газеты, мэрия уже ведёт переговоры о продаже из-за санкций неплатежеспособного комплекса.
Как сообщало ИА Регнум, власти Финляндии решили рассмотреть возможность экспроприации, изъятия, недвижимости россиян, заявил премьер-министр Петтери Орпо. Он добавил, что в стране провели полную картографию владений россиян.
В этой связи власти намерены разработать меры, позволяющего государству вмешиваться в сделки с недвижимостью до их заключения.