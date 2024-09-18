Хельсинки, 18 сентября, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Правительство Финляндии выделило €200 тыс. на конфискацию у российских владельцев — Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко крытого спортивно-концертного комплекса (СКК) Helsinki Hall, сообщила газета Helsingin Sanomat.

CC BY-SA 4.0 / Roopeank / Helsinki Arena March 2022

Денежные средства в том числе пойдут и на разработку закона, который позволит обосновать эту конфискацию.

Известно, что с марта 2022 года СКК, который является одним из крупнейших в Финляндии, простаивал из-за того, что его российские владельцы попали под санкции Евросоюза. Сообщалось, что в комплексе отключили тепло и электроснабжение, потому что МИД Финляндии перестал разрешать третьим лицам оплачивать счета Helsinki Hall.

По решению ЕС СКК должны были продать до 1 июля этого года, однако сделки не случилось.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа администрация Хельсинки начала переговоры по продаже СКК. Российским владельцам предложили продать комплекс. Был установлен срок, и 30 июня он истёк.

В статье ИА Регнум также было указано, что вплоть до 2022 года финны зазывали россиян покупать у них недвижимость, а впоследствии запретили им посещать свою страну, а также заблокировали им возможность оплачивать коммунальные счета для своей собственности.