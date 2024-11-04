Санкт-Петербург, 4 ноября, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Вылет самолёта авиакомпании Southwind Airlines по маршруту Санкт-Петербург — Анталья, который должен был состояться в ночь на 4 ноября, был задержан более чем на 17 часов из-за технических проблем воздушного судна, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Воздушные ворота Северной Столицы», оператора аэропорта Пулково.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

По предварительным данным, вылет самолёта может состояться около 19:00 мск, сказано в сообщении.

«Рейс A-Jet TK 3977 из Санкт-Петербурга в Анталью, который должен был вылететь по маршруту в 01:25 мск 4 ноября, перенесён по техническим причинам, связанным с воздушным судном. Авиакомпания принимает все меры для предоставления питания и других услуг пассажирам», — отметила пресс-служба.

По состоянию на 17:30 мск на онлайн-табло Пулково по-прежнему отмечается, что вылет рейса задержан.

Также 4 ноября в Пулково были задержаны вылеты ещё трёх рейсов — в Новосибирск, Котлас и Москву. Причины не указываются.

Как передавало ИА Регнум, в августе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки самолёта Boeing 737-89P авиакомпании Smartavia в аэропорту Сочи. Борт, прибывший из Петербурга, при посадке в аэропорту имени В. И. Севостьянова дважды коснулся задней частью фюзеляжа взлётно-посадочной полосы. Экипаж и пассажиры не пострадали.

Также в августе самолёт Airbus A320neo авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, из-за неполадок вернулся в аэропорт вылета. Во время набора воздушным судном высоты в кабине пилотов сработала индикация о возможной неисправности одной из гидросистем.