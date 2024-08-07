Владивосток, 7 августа, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Принадлежащий авиакомпании «Уральские авиалинии» самолёт Airbus A320neo, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, из-за неполадок вернулся в аэропорт вылета. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Во время набора воздушным судном высоты в кабине пилотов сработала индикация о возможной неисправности одной из гидросистем.

«Для обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета», — говорится в сообщении.

Самолёт благополучно сел во Владивостоке, и сейчас с воздушным судном работают технические специалисты авиаперевозчика, а 162 его пассажира разместили в терминале аэропорта, где с ними беседуют представители авиакомпании.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля в петербургском аэропорту Пулково у прилетевшего из Салехарда самолёта авиакомпании «Ямал» задымился двигатель после приземления при движении по взлётно-посадочной полосе. Пассажиров и экипаж оперативно эвакуировали, возгорания воздушного судна удалось избежать.

Следовавший в Минеральные Воды из Москвы пассажирский самолёт Airbus 5 июля вернулся в аэропорт Шереметьево из-за отказа метеолокатора. Воздушное судно приземлилось в штатном режиме.