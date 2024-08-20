Сочи, Краснодарский край, 20 августа, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жёсткой посадки самолёта Boeing 737-89P авиакомпании Smartavia в аэропорту Сочи. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Западное МСУТ СК России

Днём 18 августа борт, прибывший из Санкт-Петербурга в Сочи, при посадке в аэропорту имени В. И. Севостьянова дважды коснулся задней частью фюзеляжа взлётно-посадочной полосы. Экипаж и пассажиры не пострадали.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — указано в Telegram-канале транспортного СК.

Следователи осмотрели воздушное судно. Назначен ряд экспертиз. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа самолёт Airbus A320neo, следовавший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, из-за неполадок вернулся в аэропорт вылета. Во время набора воздушным судном высоты в кабине пилотов сработала индикация о возможной неисправности одной из гидросистем.

В начале июля в петербургском аэропорту Пулково у прилетевшего из Салехарда самолёта авиакомпании «Ямал» задымился двигатель после приземления при движении по взлётно-посадочной полосе. Пассажиров и экипаж оперативно эвакуировали, возгорания воздушного судна удалось избежать.