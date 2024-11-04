Берлин, 4 ноября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Германии не хватает денег, при этом глава МИД страны Анналена Бербок хвастается миллиардной помощью Киеву. Об этом депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен написала в соцсети X.

Kira Hofmann/Global Look Press

«Пока коалиция в Берлине препирается по поводу нехватки денег и убогой энергетической политики, Бербок в Киеве хвастается тем, что перевела 37,3 миллиарда евро из денег налогоплательщиков на одну лишь коррумпированную Украину», — посетовала Дагделен.

Депутат добавила, что следует провести новые выборы в бундестаг.

Как сообщало ИА Регнум, Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом и заверила украинскую сторону в поддержке со стороны Запада в зимний период. Она напомнила, что ФРГ расширила «зимний зонтик защиты» и дополнительно выделила 170 млн евро на энергетическую помощь Украине. О поездке Бербок не объявляли заранее из соображений безопасности, пояснила пресс-служба министра.

В августе Дагделен упрекнула правительство Германии за решение поставить Украине оружие на общую сумму 5,6 млрд евро в первом полугодии 2024 года. Она назвала это «фатальным политическим приоритетом» и добавила, что вместо «подарков оружием» власти могли бы вложить деньги в образование, инфраструктуру и здравоохранение своей страны.