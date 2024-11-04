Белград, 4 ноября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Заявления посла Великобритании в Сербии Эдварда Фергюсона о том, что Югославию во время Второй мировой войны освободили преимущественно украинцы, не соответствуют действительности, отметил 4 ноября вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Ольга Ландер/РИА Новости Жители освобожденного Белграда приветствуют советских и югославских солдат-освободителей

Посол ранее заявил, что 3-й Украинский фронт Красной армии якобы на 70% состоял из этнических украинцев. Вулин подверг сомнению такие подсчёты.

«Не знаю, как посол Фергюсон высчитал, сколько было украинцев или русских в рядах Красной армии в ходе освобождения Белграда, но знаю, что никто не считал, сколько было пилотов англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев в сотнях бомбардировщиков, которые на Пасху 1944 года бомбили Сербию и убили несколько тысяч сербов. Так же, как мы не считали, к каким нациям принадлежали британские пилоты, наносившие удары по Сербии в 1999 году, снова на Пасху», — отметил Вулин.

Как передавало ИА Регнум, ранее в российской дипмиссии в Белграде заявили, что Фергюсон попытался принизить роль Красной армии в освобождении Белграда и эта попытка выглядела жалко. Красная армия не делилась по национальному признаку, представители всех народов СССР вместе сражались и стремились уничтожить человеконенавистническую идеологию фашизма, подчеркнули дипломаты.

В сентябре в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин предложил обсудить проблему искажения истории в других странах. Глава государства отметил, что эта тема имеет непосредственное отношение к вопросам безопасности, так как историю в последнее время используют для достижения политических целей.