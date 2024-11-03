Белград, 3 ноября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Посол Великобритании в Сербии Эдвард Фергюсон опубликовал в сербских СМИ статью, в которой безуспешно попытался принизить роль Красной армии в освобождении Белграда в 1944 году, что выглядит жалко. Об этом 3 ноября завила российская дипмиссия в Сербии.

Солдаты Красной Армии в освобожденном Белграде. 1944 год

Дипломаты отметили, что Фергюсон в публикации, посвященной 80-летию освобождения сербской столицы, попытался бросить тень не только на подвиги советских воинов, но и на действия Народно-освободительной армии Югославии. Он также постарался приподнять вклад Британии и с помощью искажения фактов отделить от Красной армии украинцев.

«Жалкой выглядит попытка приписать одному из народов бывшего СССР — украинцам, цинично используемым сейчас западниками в качестве саморазрушающегося инструмента «нанесения стратегического поражения России», — основную роль в осуществлении Белградской стратегической наступательной операции», — говорится в публикации российского посольства.

Отсылка Фергюсона к названию Третий Украинский фронт, который в том числе освобождал Белград, является «детсадовской» спекуляцией, так как фронт до этого назывался Юго-Западным и Южным. Кроме того, Красная армия не делилась по национальному признаку, представители всех народов СССР вместе сражались и стремились уничтожить человеконенавистническую идеологию фашизма, подчеркнули дипломаты.

Российское посольство также назвало мелочными ссылки главы британской дипмиссии на архивы британского офицера, где говорится, что советская интендантская служба якобы была неорганизованна. При этом посол не стал напоминать про бесполезные с военной точки зрения ковровые бомбардировки Белгорода и других сербских городов авиацией США и Британии.

«Какая поразительная избирательность — при полном, видимо, отсутствии у автора чувства вины за содеянное его соотечественниками 80 лет назад (одним из разрушенных объектов, как и в ходе варварской агрессии НАТО против Югославии в 1999 г., стал, вспомним, столичный роддом)», — заявили дипломаты.

Они напомнили, что британское посольство устранилось от торжеств, которые сербские власти организовали в День освобождения Белграда. Российская сторона, в отличие от западников, бережно относится к историческим фактам и отдаёт дань уважения всем, кто сражался с нацизмом в годы Второй мировой войны, подчеркнули в посольстве РФ.

Как передавало ИА Регнум, в октябре заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что в ряде западных стран власти пытаются искоренить из памяти людей подвиг советских солдат. Кроме того, там также начали пытаться прославлять нацистскую Германию и её пособников.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности поднял проблему искажения истории в других странах. Он отметил, что эта тема имеет отношение к вопросам безопасности, так как историю в последнее время используют для политических целей, в том числе делают это недобросовестно.