Москва, 4 ноября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 ноября примет верительные грамоты у 28 новых послов, в том числе из недружественных стран, сообщила пресс-служба Кремля.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Верительные грамоты главе российского государства вручат новые послы Японии, Канады, Израиля, Мальты, Мьянмы, Буркина-Фасо, Малайзии, Боснии и Герцеговины, Албании, Новой Зеландии, Индии, Аргентины, Белоруссии, Италии, Испании, Ирландии, Дании, Бельгии, Нидерландов, Кении, Лаосской Народно-Демократической Республики, Киргизии, Финляндии, Эфиопии, Нигера, Армении, Азербайджана и Зимбабве.

«Церемония традиционно пройдёт в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России Путин заявил, что Москва проводила и проводит независимый, последовательный и принципиальный внешнеполитический курс, открыта к конструктивному партнёрству со всеми без исключения странами, но не приемлет блоковую конфронтацию, а также любые шаги, идущие вразрез с Уставом ООН.

Внешнеполитическая активность России будет только возрастать, отметил также глава государства в ходе той же встречи. Мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию, и на смену прежней однополярной системе приходит новый, более справедливый, многополярный миропорядок, подчеркнул Путин.