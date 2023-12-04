Москва, 4 декабря, 2023, 18:34 — ИА Регнум. В мире нарастают кризисные явления, но на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок, заявил 4 декабря президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

«Вы возглавляете посольства в весьма сложный для международных отношений период, когда нарастают кризисные явления в глобальной политике и экономике, обостряются региональные конфликты», — сказал президент.

По его словам, мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию. Но главная тенденция в том, что на смену прежней однополярной системе приходит новый, более справедливый, многополярный миропорядок, добавил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что Москва не имеет предвзятых и враждебных намерений к кому бы то ни было, и рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнёрами.

«Что касается России, то мы проводили и проводим независимый, последовательный и принципиальный внешнеполитический курс, открыты к конструктивному партнёрству со всеми без исключения странами и не приемлем блоковую конфронтацию, любые шаги, идущие вразрез с Уставом ООН. Наша страна не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было», — отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября президент, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора, исключил возможность формирования нового миропорядка без участия в этом России как независящего ни от кого государства. Глава государства подчеркнул, что страна находится в первых рядах тех, кто создаёт справедливое мироустройство.