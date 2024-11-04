Москва, 4 ноября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Помогавший российским военным американец Дэниэл Мартиндейл оказался под огнём реактивной системы залпового огня «Град» вместе со своей собакой, но избежал ранений. Об этом он рассказал в опубликованном 4 ноября интервью «РИА Новости».

Виталий Белоусов/РИА Новости Дэниэл Мартиндейл

В конце октября бойцы ВС России эвакуировали из зоны боевых действий в ДНР американца, который на протяжении двух лет передавал им координаты украинских военных объектов. Мартиндейл запросил в РФ политическое убежище.

Он рассказал, что в последние дни перед эвакуацией помогал людям покинуть зону боёв, связаться с родственниками, помогал волонтёрам собирать людей, чтобы вывезти в безопасное место. В один из таких дней начался обстрел, вероятно, из РСЗО «Град», и Мартиндейл просто лёг на дорогу, чтобы спастись.

«Со мной была моя собака, ракеты начали взрываться, одна из них метрах в двадцати от меня. Два осколка попали в мою собаку, но меня не задело», — сказал американец.

Как сообщало ИА Регнум, Мартиндейл находился на Украине с 11 февраля 2022 года. Переданную им информацию ВС РФ не раз использовали для поражения техники и личного состава ВСУ. Штаб обороны ДНР информировал о ключевой роли американца в подготовке штурма села Богоявленка под Угледаром.

По словам Мартиндейла, который сам вышел на связь с российскими военными и предложил помощь, США развернули на Украине войну против всего мира и собственных граждан. Он признавался, что принимал все меры предосторожности, чтобы не вызывать подозрения у украинских силовиков.