Лондон, 4 ноября, 2024, 06:27 — ИА Регнум. Больницы Великобритании со следующего года начнут использовать так называемые «калькуляторы смерти» на основе искусственного интеллекта, которые, по словам исследователей, способны предсказывать дату смерти пациентов. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

Иван Шилов ИА Регнум Искусственный интеллект

«Сотни британцев, попавших в больницу, вскоре могут узнать приблизительную дату своей смерти, рассчитанную с помощью искусственного интеллекта — «калькулятора смерти», — говорится в сообщении.

Утверждается, что технология с использованием ИИ способна проводить подобные расчёты в течение нескольких минут на основе результатов электрокардиографии (ЭКГ), анализируя генетическую информацию о структуре сердца и выявляя закономерность в электрических сигналах, чтобы определить скрытые проблемы со здоровьем, которые врачи, возможно, могли упустить.

Программа, получившая названия AI-ECG, согласно результатам исследований, позволяет определять риск смерти пациента в течение десяти лет с момента проведения ЭКГ с точностью до 78%.

Впервые эта технология будет опробована в середине следующего года. Предполагается, что для участия в первом испытания примут участие несколько сотен пациентов больниц столичных районов Челси и Вестминстер.

«Цель нашего исследования — попытаться использовать ЭКГ как способ выявления людей, подверженных более высокому риску», — заявил кардиолог одной из больниц Лондона Арунашис Сау.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября президент России Владимир Путин подчеркнул, что использование технологий искусственного интеллекта в здравоохранении помогает в сфере здравоохранения. При этом он подчеркнул, что главные решения должны оставаться за врачом.