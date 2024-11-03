Сургут, Югра, 3 ноября, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Четыре человека, в том числе два ребёнка, погибли в результате пожара в дачном доме в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба МЧС России.

Кадр из видео МЧС РФ

«В Сургуте загорелся дачный дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела годовалого мальчика, 3-летней девочки, 27-летней женщины и мужчина 56 лет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что возгорание уже ликвидировано. В тушении пожара принимали участие 15 сотрудников МЧС и три единицы служебной техники.

Как передавало ИА Регнум, ранее в деревне Тюльково в Красноярском крае загорелся деревянный одноэтажный дом. Пожар локализовали на площади 64 квадратных метра. По данным МЧС, в результате происшествия погибли двое жильцов.

31 октября пресс-служба Главного управления МЧС по Карачаево-Черкесской Республике сообщила, что на улице Лободина в Черкесске произошла вспышка паров газовоздушной смеси. В результате ЧП погибли пять человек, ещё четверо пострадали.