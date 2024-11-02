Балахтинский район, Красноярский край, 3 ноября, 2024, 01:54 — ИА Регнум. В результате пожара в одноэтажном жилом доме в деревне Тюльково в Красноярском крае погибли два человека. Об этом в ночь на 3 ноября сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«В деревне Тюльково загорелся деревянный одноэтажный жилой дом… При тушении были обнаружены тела 60-летней женщины, второе — не опознано», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что огнеборцы локализовали пожар на площади 64 квадратных метра. К ликвидации последствий происшествия привлечены шесть сотрудников МЧС и две единицы специальной техники.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Новопокровском районе вспыхнул лесной пожар, площадь которого составила 17 гектаров. В тушении задействованы 45 человек, 12 единиц техники из краевого лесопожарного центра и МЧС. Отмечалось, что угрозы населённым пунктам нет. Около 23:30 по местному времени (совпадает с мск) пожар локализовали на площади 36 гектаров.

31 октября пресс-служба Главного управления МЧС по Карачаево-Черкесской Республике сообщила, что на улице Лободина в Черкесске произошла вспышка паров газовоздушной смеси. В результате ЧП погибли пять человек, ещё четверо пострадали.