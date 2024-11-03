Мадрид, 3 ноября, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Испании Педро Санчес 3 ноября оставил испанского короля Филиппа VI и его супругу Летисию, когда они прибыли в город Пайпорта в Валенсии, пострадавший от наводнения, и столкнулись с толпой, которая бросалась грязью. Об этом сообщила газета АВС.

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По информации издания, глава правительства получил по удар по голове и после этого покинул процессию. При этом толпа требовала отправить Санчеса в отставку. Некоторые обращались к королю, думая, что он премьер-министр.

«Какое совпадение. Военные только что прибыли сегодня, чтобы убрать грязь. Как раз тогда, когда они придут», — процитировало издание одного из участников стихийной акции.

Газета отметила, что королевская чета, несмотря на возмущение горожан, общалась с теми, кто был к этому готов. Часть протестующих заявляли, что в плохой работе властей виноват премьер-министр, а не король.

Как передавало ИА Регнум, Филиппа VI с супругой 3 ноября освистали и забросали грязью во время визита в Валенсию. При этом монарх попросил не закрывать его зонтиком. Население города составляет 30 тыс. человек, часть кварталов до сих по остаются завалены грязью.

На Испанию 29 октября обрушился шторм «Дана». Наиболее сильные дожди прошли в Валенсии, Кастилии-Ла-Манче и Андалусии. Испанская национальная метеорологическая служба оценила уровень выпавших осадков как чрезвычайный. Число погибших достигло 211 человек. В стране с 31 октября объявили трёхдневный траур.