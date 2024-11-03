Валенсия, Испания, 3 ноября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Короля Испании Филиппа VI и его супругу Летисию освистали и забросали грязью люди, пострадавшие от ливней и наводнений в Валенсии. Об этом 3 ноября сообщила газета АВС.

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Как утверждается в материале, во время визита короля в регион местное население требовало отставки правительства и бросало в монарха комья грязи и камни, выражая таким образом своё недовольство работой властей.

«В короля полетела грязь, но он попросил, чтобы его не прикрывали зонтиком», — отмечает издание.

Одна из жительниц пожаловалась королеве на отсутствие воды. В материале отмечается, что в Пайпорте с населением порядка 30 тыс. человек часть кварталов всё ещё заполнена мусором, битыми машинами и грязью.

Как передавало ИА Регнум, на Испанию 29 октября обрушился шторм «Дана». Самые сильные ливни прошли в Валенсии, Кастилии-Ла-Манче и Андалусии. Испанская национальная метеорологическая служба назвала «чрезвычайным» уровень выпавших осадков.

В стране 31 октября был объявлен трёхдневный официальный траур в связи с гибелью людей в результате постигшего страну масштабного наводнения. По состоянию на 2 ноября известно о 211 жертвах катаклизма. Россия выразила соболезнования испанскому народу, который пострадал от масштабных наводнений.

Организация World Weather Attribution, специализирующаяся на изучении влияния изменений климата на экстремальные погодные явления, связала масштаб наводнений с выбросами ископаемого топлива, разогревающими планету. Оно стало крупнейшим за 30 лет.