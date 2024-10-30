Мадрид, 30 октября, 2024, 19:11 — ИА Регнум. Правительство Испании объявило трёхдневный траур по жертвам наводнений и ливней, в результате которых погибли по меньшей мере 72 человека. Об этом 30 октября сообщил министр территориальной политики страны Анхель Виктор Торрес.

«Премьер-министр Испании Педро Санчес переговорил с Его Величеством Королем и передал ему указ об официальном трехдневном трауре: 31 октября, 1 и 2 ноября»,— заявил Торрес на пресс-конференции.

Министр также выразил сожаление насчёт того, что не может предоставить официальные данные о точном количестве пропавших в бедствии, но заверил, что правительство приложит все усилия для помощи пострадавшим.

Как передавало ИА Регнум, шторм, получивший название «Дана», пришёл в Испанию 29 октября. Мощные ливни накрыли большую часть страны и вызвали наводнение, в наибольшей степени затронувшее Валенсийское сообщество, Кастилию-Ла-Манчу и Андалусию. В Валенсии был объявлен максимальный красный уровень опасности. Национальная метеорологическая служба Испании назвала уровень осадков «чрезвычайным».