Москва, 3 ноября, 2024, 18:05 — ИА Регнум. На маршрут М54 от станции метро «Верхние Лихоборы» до железнодорожной станции Лосиноостровская вышли электробусы. Об этом 3 ноября сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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«Магистральный маршрут М54 связывает между собой четыре линии метро и Московских центральных диаметров, а также Ярославское направление Московской железной дороги. По будням на него выходит 17 электробусов российского производства», — процитировал его официальный портал мэра Москвы.

Маршрут заработал с сентября благодаря открытию новой дороги между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе.

В материале отмечается, что замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 т в год. Современные машины двигаются плавно, без шума и вибраций. В электробусах оборудовали откидные аппарели для удобства маломобильных граждан, а также площадки для колясок и велосипедов.

С 2022 года в Москву поставляют технику улучшенной комплектации с адаптивным освещением салона, меняющим в 14:00 холодный оттенок на теплый. Передний указатель маршрута на 18% больше, чем в предыдущих версиях, поэтому номер можно увидеть издалека. Несмотря на ряд других нововведений, вес машины остался прежним.

Электробусы российского производства курсируют по городским улицам с 2018 года. Москва вошла в число лидеров по развитию и использованию электротранспорта, указано в тексте. На данный момент в столице курсируют уже 2100 электробусов.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Ликсутов сообщил, что в Москве электробусы вышли ещё на четыре маршрута, которые охватывают 19 районов столицы. Всего в городе работает уже более 2 тыс. электробусов, отметил заместитель мэра.

В сентябре мэр Сергей Собянин рассказал, что в Москве запустили движение на новой трамвайной линии по улице Сергия Радонежского в Таганском районе. Новый маршрут свяжет шесть районов Москвы, по нему будут курсировать семь современных низкопольных трёхсекционных трамваев «Витязь — Москва».