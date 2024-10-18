Москва, 18 октября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Ещё четыре московских маршрута начали обслуживать электробусы. Об этом 18 октября сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

По его словам, экологичная техника впервые поехала по Киевскому шоссе от станции метро «Саларьево» в Троицк. Новый транспорт выпустили на маршрут № 304. Также электробусы тали курсировать по маршруту № 21 «3-й микрорайон Новокосина» — «Метро «Новогиреево», № 645 «МЦД Новогиреево» — «Метро «Щелковская» и № 804 «Метро «Теплый Стан» — «Индустриальный парк «Индиго». Суммарно в будние дни на двух направлениях работают 24 машины.

«Продолжаем расширение сети экологичного транспорта. Инновационная техника вышла ещё на четыре маршрута, которые охватывают 19 районов столицы. Всего в городе работает уже больше 2 тыс. электробусов», — процитировал Ликсутова официальный портал мэра Москвы.

Отмечается, что электробусы российского производства курсируют по городским улицам с 2018 года. Москва вошла в число лидеров по развитию и использованию электротранспорта. Замена одного автобуса на электробус позволяет снизить выбросы углекислого газа более чем на 60 т в год.

Современные машины двигаются плавно, без шума и вибраций. В электробусах них оборудовали откидные аппарели для удобства маломобильных граждан, а также площадки для колясок и велосипедов.

С 2022 года в Москву поставляют технику улучшенной комплектации с адаптивным освещением салона, меняющим в 14:00 холодный оттенок на теплый. Передний указатель маршрута на 18% больше, чем в предыдущих версиях, поэтому номер можно увидеть издалека. Не смотря на ряд других нововведений, вес машины остался прежним.

Обслуживание транспорта осуществляется на 11 площадках Мосгортранса. В 2022 году в ТиНАО заработал первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Год спустя на северо-западе возвели парк «Митино». В конце 2023-го открылся третий инновационный парк электробусов «Салтыковка» для маршрутов на востоке города.