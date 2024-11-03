Москва, 3 ноября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Посол Финляндии в России Марья Лийвал 3 ноября заявила, что Министерству иностранных дел РФ направлена нота протеста из-за порчи забора финского посольства в Москве. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Илья Питалев / РИА Новости

«Нота направлена», — заявила Лийвал.

Финский дипломат пояснила, что 1 ноября на заборе здания посольства появилась надпись на шведском языке «Аландские острова — наши». Кроме того, территорию диппредставительства закидали яйцами.

Силовики оперативно задержали пятерых человек. Надпись и сопровождающие её рисунки, занявшие три секции забора, устраняют.

Аландские острова находятся в Балтийском море на входе в Ботнический залив и являются автономией в составе Финляндии. На них проживает шведское население.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля вход на территорию посольства Чехии в Москве облили синей и красной краской. Пятна появились на ограде под флагами Чехии и Европейского союза. Кроме того, у входа был установлен и облит краской флаг США. Инцидент произошёл рано утром. Силовики задержали подозреваемых.

За три дня до этого инцидента, 9 июля, в Праге вход в посольство России облили кетчупом. Пострадала фасадная табличка. Дежурившие у здания силовики тут же задержали злоумышленников.