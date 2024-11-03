Киев, 3 ноября, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Руководители киевских предприятий опасаются того, что власти отменят 90% броней от мобилизации в ВСУ для их сотрудников. Об этом 3 ноября со ссылкой на источники сообщило агентство ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум

«Силовики разослали массово письма по предприятиям для проверки обоснованности бронирования. Планируют отменить 90% бронирования», — рассказали собеседники агентства.

Как указывает агентство, работодатели подчёркивают, что подобная мера приведёт к нехватке рабочих рук.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что население страны испытывают всё большее недовольство из-за требований ВСУ увеличить темпы мобилизации. Он отметил, что в украинском обществе растут противоречия: власти обвиняют жителей в недостаточной готовности участвовать в боевых действиях, а простые граждане призывают чиновников начать с себя в качестве примера для остальных.

28 октября глава киевского режима Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней — до 7 февраля 2025 года.

С 18 мая 2024 года на Украине начал действовать закон об усилении мобилизации, который установил новые требования к военнообязанным. Им запретили управлять автомобилем, а за неявку в военкомат ввели крупные штрафы.

9 октября украинское издание «Экономическая правда» написало, что Зеленский выразил недовольство тем, что 1,5 млн украинцев оказались «забронированы» от призыва на фронт. По его указу в стране приостановили бронь от мобилизации. Правительство Украины до 15 ноября приостановило действие ряда положений, определяющих критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.