Тегеран, 26 сентября, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Иран обвинил США в попытке дестабилизации ситуации в стране и разжигании протестов, спровоцированных смертью иранки Махсы Амини после ее задержания иранской полицией нравов. Иран пообещал не оставлять без ответа подобное вмешательство, сообщает 26 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Надпись на стене в Иране «Долой США»

Ранее Иран подавил общенациональные демонстрации, вызванные смертью 22-летней Амини, задержанной полицией, которая следит за соблюдением строгих ограничений Исламской Республики на женскую одежду. Смерть девушки во время задержания вызвала международное осуждение.

Иран заявил, что Соединенные Штаты поддерживают участников беспорядков и стремятся дестабилизировать Исламскую Республику.

«Вашингтон всегда пытается ослабить стабильность и безопасность Ирана, хотя и безуспешно», — указал представитель МИД Ирана Насер Канаани.

Канаани также обвинил лидеров некоторых европейских стран в том, что они решили «сыграть» на трагическом инциденте, чтобы заставить «бунтовщиков» протестовать.