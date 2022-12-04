Тегеран, 4 декабря, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Иране упразднили полицию нравов. Ликвидация структуры произошла на фоне протестов, прокатившихся по всей стране после гибели молодой женщины, задержанной в Тегеране за неправильное ношение хиджаба специальным отрядом полицейских, который следит за соблюдением шариатских норм.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Напомним, трагический случай произошёл в сентябре 2022 года. После задержания так называемой полицией нравов 22-летней Махсы Амини она скончалась. Правоохранительные органы назвали причиной её смерти сердечный приступ. Между тем родные погибшей утверждают, что у неё не было проблем со здоровьем и девушка забита до смерти сотрудниками полиции нравов.

После этих событий по городам Ирана прокатилась волна протестов. Власти были вынуждены отключить интернет во многих районах и блокировать соцсети. В массовых беспорядках участвовали тысячи человек, погибли минимум 200 человек, в том числе полицейские. Также был причинен ущерб на 200 млн долларов государственным, общественным и частным организациям.

«Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери объявил, что полиция нравов была упразднена компетентными органами», — пишет Франс Пресс.

Как отметил генпрокурор, ничего общего с судебной системой полиция нравов не имела.