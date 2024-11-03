Эр-Рияд, 3 ноября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Бразильский футболист Неймар назвал белорусскую теннисистку Арину Соболенко королевой. Так он прокомментировал их совместную фотографию на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в саудовском Эр-Рияде.

VCG/Visual China Group/ТАСС Арина Соболенко

«Приятно было увидеться, королева», — написал Неймар под фото с Соболенко.

Итоговый турнир WTA стартовал 2 ноября. Неймар, выступающий за саудовский клуб «Аль-Хиляль», посетил мероприятие и провёл жеребьёвку перед матчем между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и итальянкой Жасмин Паолини. В этот же день Соболенко одержала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:4.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата США (US Open). В финале она обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 7:5. Для теннисистки из Белоруссии это 16-й титул WTA в одиночном разряде, а также третья победа на турнире серии Большого шлема, ранее она дважды побеждала на Australian Open (2023, 2024).