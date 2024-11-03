Москва, 3 ноября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. В порядок формирования больничных листов в России предлагается внести изменения, сообщили 2 ноября в пресс-службе Минздрава РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ведомство предложило обязать врачей передавать врачебной комиссии документацию о пациенте в том случае, если он в течение полугода четыре раза оформляет больничный.

Эта мера даст возможность Минздраву на ранней стадии выявлять работников с симптомами заболевания. В свою очередь это позволит быстрее возвращать людей к профессиональной деятельности.

Исключение составляют случаи, когда человек берёт больничный не для себя, а для членов семьи. Или если речь идёт о реабилитации, а также о получении медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медпомощи методом заместительной почечной терапии.

«Экспертиза временной нетрудоспособности осуществляется в целях определения способности гражданина осуществлять профессиональную деятельность, необходимости перевода по состоянию здоровья на другую работу, а также принятия решения о направлении человека на медико-социальную экспертизу», — процитировало заявление ведомства ТАСС.

Проводят экспертизу в связи с заболеваниями, травмами, временной потерей трудоспособности, а также уходом за больным членом семьи, беременностью и родами и при усыновлении ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября Минздрав предложил включить в перечень процедур, предусмотренных полисом обязательного медицинского страхования, такие операции, как замена аппаратов для нейростимуляции головного и спинного мозга, эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора. Также ведомство предлагает регламентировать норму объёма медпомощи на посещения центров здоровья с профилактическими целями.

Эти меры коснутся порядка 20 млн человек. В 2025 году на эти цели из бюджета выделят 42,9 млрд рублей, в 2026 году — 51 млрд рублей, в 2027 году — ещё 59,5 млрд рублей.