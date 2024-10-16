Москва, 16 октября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Минздрав предложил изменить государственные гарантии оказания медицинской помощи россиянам. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Министерство предложило расширить перечень операций, предусмотренных полисом ОМС.

К ним предлагается отнести замену нейростимуляторов и помп на постоянных источниках тока для нейростимуляции головного и спинного мозга, а также периферических нервов. Также по полису ОМС предлагается проводить эндоваскулярную, хирургическую коррекцию нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора.

Минздрав впервые предложил регламентировать нормативные объёмы медпомощи на посещения центров здоровья с профилактическими целями и установить нормативы стоимости проведения диспансеризации. Это коснётся около 20 млн человек. На эти цели из бюджета выделят 42,9 млрд рублей в 2025 году, 51 млрд рублей — в 2026 году и ещё 59,5 млрд — в 2027-м.

Как сообщало ИА Регнум, Минздрав подготовил проект Программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год, а также на 2026 и 2027 годы. В соответствии с этой программой будут увеличены расходы на оказание всех видов медпомощи, предоставляемой бесплатно, в том числе профосмотры, реабилитацию, лечение в больницах.

Минздрав запланировал увеличить объём оказания медпомощи по оценке здоровья граждан репродуктивного возраста. Впервые комплексное обследование в России смогут пройти более 19 млн человек. Вырастет объём медицинской помощи на проведение отдельных наиболее затратоёмких диагностических исследований.