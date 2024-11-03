Москва, 3 ноября, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша, удалённый 2 ноября с поля после драки с соперниками из «Спартака», рискует получить длительную дисквалификацию из-за нападок на судью. Информация содержится в протоколе встречи на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Александр Вильф/РИА Новости Игрок ПФК ЦСКА Виллиан Роша

Роша получил красную карточку на 57-й минуте за участие в массовой драке, в ходе которой ударил одного из спартаковцев кулаком в лицо. Встреча завершилась победой «красно-белых» со счётом 2:0.

«После удаления игрок команды ЦСКА Виллиан Роша, уходя с футбольного поля, схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля», — указано в протоколе.

Поведение футболиста рассмотрит Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС). Если выпад Роши будет расценен как физическое воздействие на рефери, его могут дисквалифицировать на срок от 1,5 года до 2 лет. Также спортсмену может грозить крупный штраф. Если комитет сочтёт его действия агрессивным поведением, то Рошу просто дисквалифицируют сроком до 4 матчей.

Как сообщало ИА Регнум, летом матч Франции и Аргентины в рамках ¼ финала олимпийского футбольного турнира завершился дракой. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу французов. Часть футболистов продолжили выяснять отношения в подтрибунном помещении.