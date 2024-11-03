Москва, 3 ноября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Массовая драка произошла между футболистами московских ЦСКА и «Спартака» 2 ноября в ходе игры 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проводилась на «ВЭБ-Арене».

Сергей Фадеичев/ТАСС

Когда счёт мачта был 1:0 в пользу «красно-белых», на 52-й минуте в потасовку вступили сразу несколько спортсменов. Защитник «Спартака» Руслан Литвинов схватил рукой лицо соперника из ЦСКА Виллиана Роши. Тот ответил ударом кулака, задев ещё одного оборонительного игрока из стана «Спартака» серба Срджана Бабича.

Последний получил рассечение губы. Главный судья матча Алексей Сухой показал красную карточку Рошу. Просмотрев видеоповтор, он также удалил Литвинова.

Третье удаление в матче было на 85-й минуте. Полузащитник «красно-синих» Иван Обляков получил вторую жёлтую.

Игра завершилась со счётом в 2:0 в пользу «Спартака». В результате ЦСКА с 24 очками занимает пятое место в национальном чемпионате, «Спартак» с 22 очками располагается на шестой строчке.

Как сообщало ИА Регнум, летом матч Франции и Аргентины в рамках ¼ финала олимпийского футбольного турнира завершился дракой. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу французов. Часть футболистов продолжили выяснять отношения в подтрибунном помещении.