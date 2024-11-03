Донецк, 3 ноября, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Группа боевиков украинских формирований попала в окружение возле села Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР) на краснолиманском направлении. Об этом 3 ноября рассказали в российских силовых структурах.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Группа противника в окружении в районе села Терны, идёт зачистка», — процитировал слова представителя силовых структур ТАСС.

Он уточнил, что в засаду попали до нескольких взводов украинской армии.

Как передавало ИА Регнум, в российских силовых структурах 24 октября сообщили о переброске украинскими боевиками на краснолиманское направление иностранных наёмников из ФРГ. Отмечалось, что на этом участке линии боевого соприкосновения остаётся наибольшее число иностранных наёмников противника.

В силовых структурах 16 сентября рассказали, что командование украинской армии перебрасывает на краснолиманское направление резервы, в составе которых в основном иностранные наёмники. Также тогда на этот участок фронта было переброшено несколько единиц военной техники.